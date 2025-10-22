SEC multa a la CGE con más de $5.800 millones por irregularidades en procesos de facturación en O’Higgins y el Maule

La Superintendencia ordenó a la CGE realizar una auditoría externa para revisar sus procesos de facturación eléctrica y de Consumos No Registrados (CNR).

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) multó a la Compañía General de Electricidad (CGE) con $5.800 millones tras detectar graves irregularidades en los procesos de facturación en las regiones de O’Higgins y del Maule.

La sanción más alta, de 80.000 UTM, fue por “errores en la toma de lectura de medidores y en la emisión de boletas que incorporaron consumos estimados sin informar su carácter provisorio”, lo que afectó a más de 640 mil clientes entre julio y agosto de 2025.

Junto con ello, la SEC sancionó a la CGe con otras 5.000 UTM por la entrega de información incompleta y erróneo en el sistema de control de Consumos No Registrados (CNR), lo que derivó en dificultades de fiscalización por parte del regulador y comprometió la trazabilidad de los cobros aplicados.

La Superintendencia calificó la infracción como “gravísima, por vulnerar la normativa que garantiza la exactitud y transparencia de la facturación eléctrica”.

Además, instruyó a la Compañía General de Electricidad a realizar una auditoría externa para una revisión de sus procesos de facturación eléctrica y de CNR, además de la forma en que reportan la información de dichos procesos a la SEC.

Esto, con el objetivo de “verificar la exactitud de los datos entregados, detectar posibles mejoras y asegurar que la empresa cuente con los recursos y procedimientos necesarios para cumplir con la normativa vigente, y así entregar la necesaria confianza a sus clientes respecto de las facturas que reciben mes a mes”.

La superintendenta Marta Cabeza señaló que “estas sanciones reflejan el compromiso de la SEC con la protección de los derechos de las y los usuarios. Ninguna empresa puede cobrar más de lo que efectivamente se ha consumido ni entregar información inexacta que afecte la transparencia del servicio”.