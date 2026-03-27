SEC posterga hasta julio alza en cuentas de luz: Aumento estaba programado para iniciar en abril

La decisión se produce tras solicitudes de parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado, así como de la Asociación de Empresas Distribuidoras y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctrica.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) anunció que las empresas eléctricas deberán posponer el incremento en las cuentas de luz, originalmente programado para reflejarse en las boletas a partir de abril de 2026. La medida trasladará el alza hasta julio de este año.

La decisión se produce tras solicitudes de parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado, así como de la Asociación de Empresas Distribuidoras y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (FENACOPEL), quienes solicitaron postergar el proceso ante el actual escenario económico y su impacto en los hogares tras el alza del combustible.

El cobro de las reliquidaciones asociadas al Valor Agregado de Distribución (VAD) responde a la normativa vigente que obliga a ajustar las diferencias entre lo efectivamente facturado y lo que correspondía cobrar según las fórmulas tarifarias del período 2020-2024.

Los montos a abonar o acreditar en las cuentas de electricidad se aplicarán en cuotas, diseñadas para evitar sobrecargas en los clientes, especialmente en aquellos casos donde representen un porcentaje significativo del gasto mensual.

La superintendenta Marta Cabeza enfatizó que “esta medida permite dar un espacio adicional para una implementación adecuada del proceso de reliquidación, resguardando tanto el cumplimiento de la normativa vigente como la protección de las familias, en un contexto que requiere especial atención a sus efectos en los hogares”.

Finalmente, el organismo subrayó que la postergación no elimina la obligación legal de efectuar la reliquidación, sino que busca proteger el interés público y mitigar el impacto económico en los consumidores.

Desde el Ministerio de Energía informaron que están “trabajando para encontrar un mecanismo que no impacte negativamente en las familias de nuestro país”.

En ese sentido, la titular de cartera, Ximena Rincón, aseguró que “en definitiva, las cuentas de la luz no subirán este abril, noticia que es positiva para la ciudadanía. Como ministerio estamos trabajando para encontrar una fórmula que permita pagar esta deuda que tenemos todos los chilenos y chilenas con las distribuidoras, pero de una manera que no impacte el bolsillo de los hogares”.

“Sabemos que, en el contexto que estamos viviendo, el alza representa un dolor para las familias”, agregó.

Por su parte, el subsecretario Hugo Briones aclaró que “con esto lo que se hace es que el inicio del recálculo de la deuda se aplaza para julio de este año. Esperamos tener la solución a este problema heredado por el gobierno anterior antes de esa fecha”.