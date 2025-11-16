Sichel afirma que en segunda vuelta será “coherente” con historial democrático, sin confirmar apoyo a Kast o Kaiser

Desde el Estadio Nacional, el alcalde de Ñuñoa señaló que espera votar por Evelyn Matthei en un eventual balotaje y, al ser consultado sobre posibles apoyos Kaiser o a Kast, remarcó que su decisión se alineará con los principios democráticos.

En el marco de la jornada electoral, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, conversó con CNN Chile desde el Estadio Nacional y profundizó en su posición frente a un eventual escenario de segunda vuelta presidencial.

Frente a la posibilidad de tener que optar por el candidato republicano José Antonio Kast, Sichel sostuvo que su preferencia está clara: “Espero votar por mi candidata, que todo el mundo sabe quién es en segunda vuelta, y tengo toda la fe puesta en eso”, en referencia a la abanderada UDI Evelyn Matthei.

Definiciones y límites políticos de cara al balotaje

El jefe comunal recalcó que su forma de ejercer el voto se orienta a respaldar proyectos más que rechazar personas. “Yo no voto contra alguien, voto por algo, y mi decisión la voy a tomar el día de mañana si es que no pasa Evelyn Matthei, como espero que así sea. Mi mensaje siempre: yo defiendo la democracia y voto por los demócratas”, afirmó.

Ante la consulta sobre un eventual apoyo al candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, Sichel mencionó a CNN Chile: “mi historia no estuvo ligada ni a Pinochet, ni a Allende, ni a Maduro, y voy a ser coherente con eso cuando tome esa decisión”.

El alcalde sostuvo que cualquier definición final depende del escenario que se confirme tras el conteo de votos, pero insistió en que su trayectoria y principios determinan los márgenes de su apoyo político.