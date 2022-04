El ex candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, dijo que “José Antonio Kast me ganó en las elecciones, no tengo ningún complejo en admitirlo, pero no va a ser nunca capaz de ganar una elección presidencial”.

En conversación con ADN, Sichel aseguró que “lo que está buscando ese tipo de derecha en el mundo es juntar grupos de interés que están en contra de los cambios y la modernidad. Eso no construye mayoría”.

Asimismo, sostuvo que la derecha “está mirando el futuro con el espejo retrovisor y parece más entusiasmada en volver a los ’80, que más bien era autoritaria y con visos de populismo, al cual yo no pertenezco ni hoy día, ni antes ni mañana”.

Lee también: “Vamos a recoger esa experiencia”: Boric inicia diálogos sociales por reforma previsional y destaca labor de Bachelet y Piñera

Respecto a la gestión del presidente Gabriel Boric, indicó que “ha exacerbado sus fallas en estos meses en lo que parecía ser su principal debilidad, una especie del ejercicio del poder medio ingenuo y buenista”.

Según él, eso se ve “manifestado en los dichos la ministra del Interior, con sus declaraciones respecto a los presos políticos, sobre el Wallmapu, sobre seguridad”.

Sin embargo, dijo que “yo reconozco cosas simbólicas valiosas que Boric ha hecho: un gabinete diverso le urgía a un país que se había acostumbrado a gabinetes que parecían cursos de colegio”.