El excandidato presidencial Sebastián Sichel criticó a José Antonio Kast y aseguró que el líder republicano es “una persona agresiva en público y privado”.

Durante una entrevista en el programa Sala de Ensayo de 13C, Sichel comentó su derrota en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2021, su relación con Kast y sus percepciones sobre la derecha chilena actual.

“Yo saqué más votos que en la primaria, la gente que votó por mí como independiente siguió votando. La pregunta es por qué la gente de los partidos de derecha no estuvo disponible para votar por mí y les gustó tanto José Antonio Kast, que es una pregunta que deberían responder ellos”, señaló durante la conversación, según recogió Radio Bío-Bío.

El exministro de Desarrollo Social de Piñera agregó que “hay gente que no le gustaba que ganara un liberal de centro dentro de una coalición de derecha, y les gustaba más Kast, que ellos se imaginaban que era más cercano a lo que quería ser la derecha”.

También aseguró que existe una subcultura de derecha que “todavía no convive bien con la democracia, y que, por lo tanto, les gusta Pinochet y Kast. Les gusta esa historia de la derecha que es conservadora, que no cree en la libertad de las personas, y obviamente yo no les calzaba en ningún lado”.

Sichel sostuvo que el triunfo de Kast en las elecciones presidenciales significó un crecimiento en el Partido Republicano, el que a su juicio “reivindica a la derecha conservadora”, algo que se asemeja a lo ocurrido con Concertación y el Frente Amplio.

“Los extremos se han comido a los moderados por la incapacidad de los moderados de enfrentarse. ¿Qué le pasó a la Concertación? Cayó seducida por Giorgio Jackson y Gabriel Boric, les regalaron cupos, los dejaron crecer”, indicó.

“Yo creo que lo mismo le pasó a la derecha. Yo no tengo nada que ver con José Antonio Kast, no soy parte del mismo proyecto político (…). Si bien va a ser un partido grande, creo que va a ser un 20 o un 25% del país, que no le da para ser gobierno”, apuntó.

El ex candidato presidencial también propuso separar la derecha “democrática” con la “más conservadora” e hizo evidentes sus diferencias con el fundador del Partido Republicano: “Yo creo que José Antonio Kast es una persona agresiva en público y privado. Y su forma de aproximarse en la relación conmigo siempre fue agresiva. Era como ‘tú tienes que hacerme caso a mí, tienes que obedecerme’”.

“Hay algo de él agresivo, una cosa físicamente agresiva, que a mí me dio risa y no lo pesqué, pero demuestra esta personalidad como agresor, después dice que ‘no’, que se hace el bueno, pero su forma de enfrentar el debate es desde la agresión”.

Finalmente, dijo que considera que hay que “reconstruir un centro democrático en Chile, ojalá con la derecha que deje a Kast botado y que lo abandone, y ojalá con cierto mundo de centroizquierda que deje al Partido Comunista botado. Eso es lo que le da gobernabilidad a los países que les ha ido bien”.