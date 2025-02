Sebastián Sichel arremete contra Kast y lo tilda de “odioso”: “No eres patrón de fundo de nadie”

Todo comenzó tras una entrevista del alcalde, en la que afirmó que la candidatura de José Antonio Kast se dedicó a “torpedear” la suya en 2021.

Una dura disputa protagonizaron este domingo a través de redes sociales el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, y el fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast.

La disputa

Todo comenzó a raíz de una entrevista que dio el jefe comunal a El Mercurio, en la que sostuvo que perdió la elección presidencial de 2021 debido a la división en la derecha, señalando que la candidatura de José Antonio Kast se dedicó a “torpedear” la suya.

“Nunca dimensioné el daño que podía hacer alguien como J. A. Kast, que se dedicó más a torpedear nuestra candidatura que a otra cosa (…). Lamentablemente, los errores propios y los proyectos individuales de otros candidatos hicieron esto imposible”, dijo.

El líder republicano y candidato presidencial por tercera vez no tardó en replicar el emplazamiento del alcalde a través de un escueto mensaje. “Sichel era el favorito para ganar hace cuatro años y se desplomó solo”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

“Perdió, y al día siguiente se fue de vacaciones amurrado. La unidad no se predica, se practica y cuando se compite, hay que saber perder. Él no supo y sigue quejándose cuatro años después”, agregó en la publicación que ya acumula más de 97 mil visualizaciones.

Horas más tarde, Sichel respondió. “José Antonio: sigues en lo mismo de siempre: odioso, en el camino propio, destruyendo y sin buscar la unidad. La cosa es simple: anda a primarias. De lo contrario, el Frente Amplio te lo agradecerá de nuevo. Tal como te dije esa vez que te pusiste violento: no eres el patrón de fundo de nadie”, escribió.

“Y una cosa más. Se honesto: no quisiste firmar el apoyo en segunda vuelta. Me dijiste que no estabas dispuesto a firmar para no ahuyentar a los tuyos, ni tampoco querías renunciar en tu proyecto ultraconservador de volver atrás en las 3 causales y el matrimonio igualitario. Fui decente en no hacerlo público, como me pediste”, añadió.