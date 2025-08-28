Sebastián Lelio habla sobre su nueva película “La Ola”: “Se mete con temas peliagudos, pero lo hace en forma de fiesta”

El director ganador del Oscar por "Una Mujer Fantástica" (2017) relató en CNN Chile Radio el proceso para su nueva obra.

Sebastián Lelio habló en CNN Chile Radio sobre el estreno de su nueva película La Ola, que tiene un enfoque social sobre el mayo feminista de 2018.

El director ganador del Oscar por Una Mujer Fantástica (2017) comentó que el filme fue cocreado con mujeres y escrito con “tres guionistas notables, Manuela Infante, Paloma Salas y Josefina Fernández”.

“Es una película grande que tiene una cierta ambición de escala, estética, se mete con temas peliagudos, pero lo hace en forma de fiesta. Entonces es una película que genera reacciones intensas, pero es un viaje cinematográfico. Entonces es un viaje cinematográfico rico. Es como si se hubiera abierto la caja de Pandora del cine y hubiera salido todo tipo de expresiones, porque la película se mueve por distintos territorios con mucha soltura“, detalló.

Además, expresó lo emocionante de poder mostrar la obra “después de siete años de trabajo, cinco años de guion y dos años de realización”.

Lelio también manifestó sus deseos de hacer un musical, género que no ha sido del todo explorado en Chile y en el continente.

“Yo quería hacer el musical latinoamericano, no sé si me resultó. Siempre quise hacer un musical”.

“Ha habido musicales en Latinoamérica, son pequeños casos. Hay una época dorada del cine musical en México, que es melodramática, pero del cual nadie podría citar un título. Entonces, el musical, por ser un género más caro, naturalmente le ha costado a Latinoamérica meterse ahí. Yo creo que no solo porque es caro, sino que también porque nos cuesta pensarnos desde otro género que no sea el realismo social“, explicó.

De todos modos, comentó que La Ola “presenta una cosa que me da mucho orgullo y alegría, una generación completa de artistas nuevos. Yo te diría que son alrededor de 100 nuevos artistas, principalmente actrices, que aparecen por primera vez en una obra audiovisual y al mismo tiempo los secundarios son consagrados”.

Sobre sus próximos proyectos, dijo que durante el resto de este año seguirá promocionando la película, que “tiene todavía varios caminos por recorrer, estrenarse en varios países, y estoy escribiendo varias cosas, viendo cuál va a ser el próximo proyecto. No lo tengo del todo claro”.

