Sebastián Edwards: “La ‘estrategia Jara’ se traduciría en quiebras y un salto sustantivo en el desempleo”

El economista Sebastián Edwards criticó las propuestas económicas de la candidata del oficialismo, la militante del Partido Comunista, Jeannette Jara.

A juicio del académico, sus propuestas tienen “similitudes” con las impulsadas por Salvador Allende y, además, aseguró, que una “estrategia Jara” podría derivar en quiebra de empresas y aumento del desempleo en Chile.

“Hay algunas similitudes. Las dos más importantes son legislar un enorme aumento del salario mínimo y fomentar la demanda interna en vez del desarrollo de las exportaciones”, comenzó diciendo en entrevista con El Mercurio.

El profesor de la Universidad de California (UCLA) agregó que “el 27 de noviembre de 1970, a 20 días de asumir la Presidencia, el doctor Allende decretó un aumento del salario mínimo del 67%, de 12 a 20 escudos diarios. Jara ha hablado de un aumento de casi el 40%, de 539 a 750 mil pesos. Ninguna economía resiste un salto de esta envergadura. No lo resistió en 1970 y no lo resistirá ahora. Las pymes no pueden pagarlo y muchas quiebran”.

“Políticas salariales de este tipo generan presiones insostenibles. En los 70 estas presiones reventaron en hiperinflación de casi un mil por ciento. Hoy en día la “estrategia Jara” se traduciría en quiebras y un salto sustantivo en el desempleo. No me sorprenderá que llegara al 15 por ciento; aún más alto entre mujeres”, añadió.

En ese sentido, el economista cerró con que “el fomento agresivo de la demanda interna generará inflación -no como la de la U.P., pero inflación al fin- y tasas de interés altas, las que alejan el sueño de la casa propia aún más”.