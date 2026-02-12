Se reportan múltiples réplicas tras fuerte temblor 6.1 en la Región de Coquimbo

Todos los movimiento telúricos tuvieron su epicentro cerca de Punitaqui, en la Provincia del Limarí, al igual que el de 6,1.

Una seguidilla de temblores se ha registrado durante este jueves en la Región de Coquimbo, luego del fuerte sismo de magnitud 6,1 que sacudió la zona a las 10:34 horas.

El movimiento telúrico, cuyo epicentro se ubicó a 12,76 kilómetros al oeste de Punitaqui y a una profundidad de 54,4 kilómetros, dio paso a una serie de réplicas que se han extendido a lo largo de la jornada.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), tras el evento principal se han reportado múltiples movimientos de menor magnitud en las cercanías de Punitaqui, varios de ellos sobre 4,0.

Temblores registrados en la Región de Coquimbo