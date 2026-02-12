País temblor

Se reportan múltiples réplicas tras fuerte temblor 6.1 en la Región de Coquimbo

Por CNN Chile

12.02.2026 / 16:04

{alt}

Todos los movimiento telúricos tuvieron su epicentro cerca de Punitaqui, en la Provincia del Limarí, al igual que el de 6,1.

Una seguidilla de temblores se ha registrado durante este jueves en la Región de Coquimbo, luego del fuerte sismo de magnitud 6,1 que sacudió la zona a las 10:34 horas.

El movimiento telúrico, cuyo epicentro se ubicó a 12,76 kilómetros al oeste de Punitaqui y a una profundidad de 54,4 kilómetros, dio paso a una serie de réplicas que se han extendido a lo largo de la jornada.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), tras el evento principal se han reportado múltiples movimientos de menor magnitud en las cercanías de Punitaqui, varios de ellos sobre 4,0.

Temblores registrados en la Región de Coquimbo

  • 10:34:30 — 13 km al oeste de Punitaqui | Magnitud 6,1 | Profundidad 54 km
  • 10:47:30 — 10 km al noroeste de Punitaqui | Magnitud 4,1 | Profundidad 49 km
  • 10:50:16 — 15 km al oeste de Punitaqui | Magnitud 3,0 | Profundidad 48 km
  • 11:01:28 — 12 km al noroeste de Punitaqui | Magnitud 2,8 | Profundidad 35 km
  • 11:24:24 — 12 km al oeste de Punitaqui | Magnitud 2,6 | Profundidad 37 km
  • 15:19:26 — 11 km al oeste de Punitaqui | Magnitud 4,1 | Profundidad 35 km

DESTACAMOS

País Trama Bielorrusa: ¿Por qué el Tribunal decidió mantener la prisión preventiva de Ángela Vivanco?

LO ÚLTIMO

País “Jefe, lo maté”: El revelador testimonio del autor de brutal caso de asesinato y canibalismo en la cárcel de La Serena
Senador Iván Moreira (UDI): “La dictadura de Cuba no ha tenido humanidad con un pueblo que se muere de hambre”
Se reportan múltiples réplicas tras fuerte temblor 6.1 en la Región de Coquimbo
PDI incauta $1.700 millones en productos tecnológicos falsificados en Barrio Meiggs
¿Subirán las temperaturas este fin de semana en el país? Pronóstico del tiempo para el viernes 13 de febrero en Chile | CNN Tiempo
Revelan fecha de estreno de la última temporada de “Beastars”: ¿Cuándo y en qué plataforma estará disponible?