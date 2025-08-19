¿Se puede caer la candidatura de Jadue?: El rol clave del Tricel para la definición final sobre su postulación al Congreso

En medio de la incertidumbre sobre si el exalcalde de Recoleta tendrá derecho a sufragio a raíz del juicio en su contra, los tribunales deberían zanjar si finalmente Jadue podrá postular en el distrito 9.

Este pasado lunes, se cerraron las listas parlamentarias de los candidatos que competirán por un escaño en el Congreso, tanto en la Cámara Baja como en el Senado.

En este contexto, se dio a conocer que el exalcalde de Recoleta y excandidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, competirá por un cupo en el distrito 9, en la Región Metropolitana.

Sin embargo, su aspiración parlamentaria se podría ver entrampada por el proceso judicial que está enfrentando.

Actualmente, Jadue enfrenta una acusación desde Fiscalía en el marco del caso Farmacias, en el cual se le imputan delitos de corrupción a través de las denominadas farmacias populares, motivo por el que se piden penas de cárcel de 18 años en su contra.

A inicios de mes, el Ministerio Público anunció el cierre de la investigación contra el exalcalde. Esto, a raíz de que apuntan a iniciar el juicio oral contra él.

Según lo detallado por La Tercera, en este escenario, Jadue podría quedar sin derecho a voto “por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva“, según lo detallado por la Constitución. El texto además indica que “para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio“.

No obstante aquello, el Servicio Electoral (Servel) lo incluyó en el padrón de las elecciones. El citado medio plantea que estas desafecciones del padrón no son automáticas, y que debe ser a través de tribunales que se objete su inclusión en el padrón.

En este sentido, cualquier ciudadano está facultado de impugnar su situación electoral ante el Tribunal Electoral de la Región Metropolitana (TER).

En un plazo de 10 días se puede presentar la objeción, y finalmente el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) sería quien decida la situación y la inscripción de Daniel Jadue como candidato.