Se esperan rachas de hasta 110 km/h: DMC emite alerta por viento con desarrollo de tormentas de arena en el norte del país

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señalaron que el fenómeno fue causado por una “corriente en chorro”.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por probabilidad de viento en las regiones de Antofagasta y Atacama.

El organismo explicó que se trata de viento moderado a fuerte, con desarrollo de tormentas de arena, causado por una “corriente en chorro”.

¿Cuándo ocurrirá el fenómeno?

Desde la DMC detallaron que el fenómeno golpeará las regiones de Antofagasta y Atacama desde la madrugada del jueves 06 hasta la madrugada del viernes 07 de noviembre.

¿En qué zonas del país habrá viento?

Región de Antofagasta (Cordillera).

Región de Atacama (Cordillera)

¿Qué es una alerta meteorológica?