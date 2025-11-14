Se esperan hasta 36°C: DMC actualiza aviso y decreta alerta meteorológica por altas temperaturas
Por CNN Chile
14.11.2025 / 14:09
Este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por altas temperaturas en diversas regiones del norte y centro del país.
El organismo detalló que el fenómeno es causado por un “dorsal en altura”, desarrollándose desde la tarde del lunes 17 hasta la noche de esa misma jornada.
¿En qué regiones hay alerta por altas temperaturas?
- Región de Coquimbo (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos).
- Región de Valparaíso (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos).
- Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera).
- Región de O’Higgins (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
- Región del Maule (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
¿Qué es una alerta meteorológica?
- Desde la DMC explicaron que, a diferencia de un aviso o alarma, una alerta es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.