Se esperan hasta 31°: Meteorología emite aviso por altas temperaturas en dos regiones del país

Por CNN Chile

13.11.2025 / 07:59

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) explicaron que el fenómeno se debe a “altas presiones”. Revisa los detalles.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este miércoles un aviso meteorológico por altas temperaturas en la zona central del país.

El organismo detalló que el fenómeno, causado por “altas presiones”, se desarrollará desde la tarde del viernes 14 hasta la tarde del sábado 15 de noviembre.

¿En qué regiones habrá altas temperaturas?

  • Región del Maule (Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera).
  • Región del Ñuble (Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera).

¿Qué temperaturas se esperan?

DMC explica qué es un aviso meteorológico

  • Desde Meteorología señalaron que, a diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

