¿Se cayó X?: Usuarios reportan caída masiva e intermitencias de la red social

Por CNN Chile

18.11.2025 / 08:48

Usuarios de diversos países informaron falla generalizada en el acceso, aunque la empresa aún no ha emitido comunicado formal sobre el incidente.

La red social X habría presentado fallos de conexión durante la mañana, aproximadamente a las 08:30 h (hora de Santiago).

Cientos de usuarios reportaron imposibilidad para publicar nuevos mensajes, subir contenido multimedia, ver su cronología o acceder desde la aplicación móvil y la versión web.

Hasta el momento de publicada esta nota, la compañía aún no ha entregado una explicación oficial ni precisado el origen del problema.

Herramientas como Downdetector registraron una subida de reportes de la caída, con cientos de usuarios registrando dificultades para ingresar.

Downdetector.cl

Downforeveryone.com

