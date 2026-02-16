Schubert acusa “pauta ideológica” tras envío de ayuda a Cuba: “Da la impresión de que el PC está digitando al Gobierno”

En entrevista con CNN Chile Radio, el diputado republicano Stephan Schubert cuestionó la prioridad del Ejecutivo al enviar recursos a la isla en medio de la reconstrucción por incendios en el sur, y abordó el déficit fiscal que heredará la administración de José Antonio Kast.

En conversación con CNN Chile Radio, el diputado de la bancada del Partido Republicano, Stephan Schubert, expresó su dura visión respecto a la contingencia política marcada por la ayuda humanitaria enviada por Chile a Cuba y el estado financiero en que el actual Gobierno entregará el país el próximo 11 de marzo.

¿Influencia del PC en Relaciones Exteriores?

Para el parlamentario, la decisión de brindar apoyo económico a través de organismos de Naciones Unidas no es casual y respondería a presiones del Partido Comunista. Schubert apuntó que la medida se dio a conocer poco después del viaje del timonel comunista a la isla.

“Lo que ha llamado poderosamente la atención es que esta ayuda viene precisamente después de que el presidente del Partido Comunista visita la isla, se encuentra en la isla, vuelve y entonces surge esta intención del gobierno del presidente Boric. Da la impresión de que el PC es el que está marcando la pauta y que hay más bien una finalidad ideológica”, sostuvo el legislador.

Además, cuestionó que la ayuda se gestione en un momento de crisis interna: “La caridad parte por casa y habiendo chilenos muy necesitados tras los incendios, que haya una ayuda económica a otro país llama poderosamente la atención. Se debió haber destinado todos los recursos para aquello”.

Déficit fiscal y el “forado” para la próxima administración

Otro punto de fricción abordado por el diputado fue el déficit fiscal estructural cercano al 3,6% del PIB proyectado para 2025. Schubert calificó la administración de las arcas públicas por parte del equipo del presidente Gabriel Boric como “irresponsable”.

“Es una muy mala noticia para el gobierno entrante, porque va a encontrar en buen chileno un forado más grande de lo que entendíamos que iba a existir. Esto demuestra una irresponsabilidad por cuánto se gastó más de lo que se recibía en circunstancias normales, porque aquí no estamos en un terremoto ni en pandemia”, afirmó.

Finalmente, Schubert se refirió a la situación en Gendarmería tras las recientes liberaciones por error de reos, señalando que la institución requiere una “revisión profunda y reestructuración”, especialmente en su transición hacia el futuro Ministerio de Seguridad.

Schubert concluyó reforzando que el país que recibirá José Antonio Kast no está en mejores condiciones que hace cuatro años, desestimando los balances optimistas del oficialismo al considerar que los indicadores de desempleo y brecha salarial contradicen el relato del Ejecutivo.