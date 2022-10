El diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, cuestionó al ex candidato presidencial, José Antonio Kast, por sus críticas al Gobierno y a Chile Vamos.

En sus redes sociales, Kast escribió que “a 30 días del triunfo con ocho millones de votos, pareciera que el gran ganador (del plebiscito) fue el presidente, quien sigue impulsando reformas radicales“. Según el fundador del Partido Republicano, con las reformas como el “aborto libre, el alza de impuestos y la expropiación de fondo”, el Ejecutivo está “imponiendo su nueva Convención“. “¿Por qué ChileVamos está derrotado cediendo todo?”, cuestionó.

Lee también: Bolsonaro y saludo de Kast: “El líder de la exitosa campaña contra la nueva Constitución envía su apoyo”

Schalper salió al paso e instó a Kast a cumplir sus compromisos: “Invitamos a los dirigentes políticos a honrar el ‘Recházala por una mejor’, -Republicanos fue parte- y a no erigirse como un analista externo”.

“Hay que asumir responsabilidad, no aprovecharse de resultado transversal, participar del diálogo y no quedarse en discurso simplista“, recalcó que secretario general de RN en su mensaje publicado en Twitter.

Invitamos a dirigentes políticos a honrar el “recházala por una mejor”, -Republicanos fue parte- y no erigirse como analista externo. Hay que asumir responsabilidad, no aprovecharse de resultado transversal, participar del diálogo y no quedarse en discurso simplista ✌️ https://t.co/DfLciez7o8

— Diego Schalper 🇨🇱 (@Diego_Schalper) October 4, 2022