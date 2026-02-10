“Hay una inmadurez política”: Senador Sanhueza arremete contra Presidente Boric tras emplazamiento por Sala Cuna

En conversación con CNN Chile Radio, el senador de la UDI abordó las críticas del mandatario sobre el estancamiento del proyecto de ley. Además, propuso acortar el periodo de transición presidencial y respaldó el gabinete del presidente electo, José Antonio Kast.

Una dura respuesta entregó el senador de la UDI y presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sanhueza, a los emplazamientos realizados recientemente por el Presidente de la República, Gabriel Boric. El mandatario, en el marco de la promulgación del sistema Chile Cuida, acusó a la oposición de bloquear el proyecto de Sala Cuna Universal para “no darle un logro al Gobierno“.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario gremialista desestimó las críticas del Ejecutivo y atribuyó el fracaso legislativo de la iniciativa a la gestión de La Moneda, calificando las declaraciones del jefe de Estado como una señal de falta de autocrítica en la recta final de su mandato.

¿Qué dijo Gustavo Sanhueza?

Consultado por los dichos del Presidente, quien aseguró que en privado la oposición admite no querer entregar un triunfo político al oficialismo, Sanhueza fue categórico: “Yo lamento profundamente la actitud que ha tomado el presidente en los últimos días. Creo que aquí hay una inmadurez política que les impide reconocer el fracaso que han tenido“.

El senador argumentó que el estancamiento de la norma no responde a una maniobra de última hora de la UDI, sino a una falta de acuerdo sustantivo durante los cuatro años de administración. “El fracaso de un proyecto que han tenido durante cuatro años sobre la mesa no se debe a que en la última semana le den discusión inmediata“, señaló, criticando que el Gobierno pusiera urgencia al proyecto justo antes del inicio del receso legislativo.

Respecto al fondo de la discusión, Sanhueza reiteró que para su sector existen “líneas rojas”, específicamente en el mecanismo de provisión del servicio. “Si este es un proyecto de seguridad social (…) tengo que hacer que el Estado sea el responsable en un 100% de proveer ese servicio“, explicó, rechazando que se mantenga la responsabilidad en los empleadores, lo que a su juicio fomenta la discriminación laboral hacia las mujeres.

Aprovechando el contexto del cambio de mando que se aproxima en marzo, el parlamentario planteó la necesidad de reformar los plazos de transición entre gobiernos. Según Sanhueza, el periodo actual desde la elección hasta la asunción es excesivo y genera vacíos de poder.

“Es bastante inoficioso todo este tiempo. Imagínate cuando uno tiene que hablar con alguien hoy día: ¿con quién habla? ¿Con el ministro en ejercicio o con el que va a asumir?“, cuestionó, adelantando que buscará presentar una iniciativa para reducir este lapso, ya que la actual extensión “se presta para este tipo de interpelaciones, dimes y diretes”.

Finalmente, el senador entregó su respaldo al gabinete y a las autoridades designadas por el presidente electo, José Antonio Kast. Ante las consultas sobre la representación partidaria en la futura administración, Sanhueza hizo un llamado a la unidad del sector.

“Nosotros entendemos que este es un gobierno de emergencia (…) No podemos tener mezquindad política, tenemos que tener un foco que es nuestro país y cómo lo sacamos adelante“, concluyó, valorando la capacidad de Kast para convocar a un abanico amplio de partidos.