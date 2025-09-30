San Bernardo: Sujeto murió abatido por carabineros tras intentar atropellar a funcionarios y evadir fiscalización

Carabineros también logró la detención de un chileno de 18 años, quien mantiene antecedentes penales.

La madrugada de este lunes, un sujeto murió y otro fue detenido tras disparar e intentar atropellar a carabineros en San Bernardo.

Los hechos ocurrieron a eso de las 00:30 horas, cuando funcionarios de la 62° Comisaría de San Bernardo intentaron fiscalizar a dos hombres que estaban al interior de un vehículo.

Al notar la presencia del personal policial, los individuos intentaron escapar por distintas calles de la comuna, e incluso iban lanzando distintos objetos desde el auto y efectuando disparos en contra de los carabineros.

Al llegar a la intersección de las calles San Francisco con Ojos del Salado, el vehículo chocó contra la patrulla policial.

Cuando los efectivos se bajaron de la patrulla para realizar la fiscalización, el conductor intentó atropellar a un carabinero, por lo que este hizo uso de su arma de servicio, impactando a uno de los individuos.

En el lugar se logró la detención de un chileno de 18 años, quien mantiene antecedentes penales. El otro hombre resultó abatido.

El mayor Sergio Rodríguez, de la Prefectura Maipo, indicó que “entre los dos, entre el fallecido y el imputado que mantenemos en este momento, suman sobre 35 detenciones policiales”. Y que se está investigando si hay alguna causa que “se encuentre pendiente en el caso de la persona fallecida o en la persona que mantenemos detenida”.

Adicionalmente, un carabinero resultó con lesiones en su mano derecha, por lo que fue trasladado al Hospital Institucional para ser atendido y constatar lesiones. El mayor Rodríguez señaló que está fuera de riesgo vital.

Y añadió que al interior del vehículo se encontraron tres cartuchos de calibre .38 en el piso trasero del copiloto y un arma que está siendo periciada por personal de Labocar para “establecer si se trata de un armamento real o un armamento de fantasía”.