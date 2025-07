Salmón Summit: Kast y Jara protagonizan cruces mientras Matthei abre controversia en debate presidencial

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei participaron en el Salmón Summit, donde presentaron sus propuestas económicas. Sin embargo, la jornada también estuvo marcada por momentos de tensión y polémica.

Este martes se vivió el primer cara a cara entre Jeannette Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matthei en el Salmón Summit 2025, luego de las primarias oficialistas.

En esta instancia, los candidatos presidenciales presentaron sus propuestas para la industria salmonera y sus planes económicos. El encuentro no estuvo exento de controversias.

La primera en marcar la pauta fue la abanderada de Chile Vamos, quien, al ser consultada sobre el problema de la permisología, respondió: “Creo que eso lo van a tener que cambiar absolutamente a través de la fuerza, de la fuerza de demostrar que en regiones las cosas se pueden hacer y que lo que está haciendo Santiago es inaceptable”.

Tras estas declaraciones, la exministra del Trabajo y Previsión Social, respondió: “Se imaginan que yo dijera lo que dice Evelyn, que esto se soluciona por la fuerza. Se lo dejo como reflexión”.

Por su parte, el candidato del Partido Republicano añadió: “Eso es un tema del Ejecutivo. Yo discrepo en parte con lo que señala Evelyn, nosotros no podemos exigir que las regiones logren los cambios por la fuerza, y para eso queremos liderar Chile”.

José Antonio Kast versus Jeannette Jara

Otro momento destacado fue el cruce entre Jara y Kast, quien cuestionó la gestión de la exministra.

“Evelyn también fue ministra del Trabajo, pero parece que José Antonio no se acuerda. Quisiera preguntarte, ¿qué hiciste por la industria? Sé que trajiste alta barra, pero si ves los datos no es efectivo. Dato mata relato. Ahora que falta nos más empleo y por eso estamos hablando de crecimiento es verdad, pero no aumentó el desempleo”, respondió Jara.

Luego planteó una interrogante: “Si tienes un compromiso tan grande por reducir el Estado, ¿qué hiciste por la industria salmonera?”.

Kast replicó que se ha dedicado a enfrentar a la izquierda, que “trata de impedir el progreso y desarrollo de Chile y de tratar con amor a los delincuentes”. Ante esto, Jara respondió frente al público y a los gremios: “Esas son las medidas, señores empresarios: ninguna”.

Mira aquí las propuestas económicas de los candidatos