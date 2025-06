“Sabíamos que no podía pasar la noche ahí”: Operadora relata el rescate de un joven estadounidense que no hablaba español

Una trabajadora de la Central de Comunicaciones de Carabineros respondió por primera vez una llamada en inglés, tras recibir el llamado al 133 de un joven estadounidense que no hablaba español y se encontraba extraviado en el cerro Las Higueras.

Alejandra Reyes estaba comenzando su turno en el Central de Comunicaciones (CENCO) de Carabineros como personal de civil cuando atendió la llamada de un joven estadounidense que se encontraba extraviado en el cerro Las Higueras, comuna de Graneros, Región de O’Higgins.

Era la primera vez que Alejandra respondía una llamada en inglés, ya que el ciudadano estadounidense aseguró no hablar español.

Los hechos ocurrieron el domingo 22 de junio, alrededor de las 21:00 horas.

“Estaba lista para tomar el turno de noche cuando a mi compañera le ingresó una llamada. Se escuchaba que era un joven y que hablaba poco español”, contó Alejandra en Las Últimas Noticias.

Sobre la comunicación que mantuvo con el joven, relató que él le explicó que se encontraba haciendo trekking y que había perdido el sendero, por lo que estaba desorientado y no sabía hacia dónde dirigirse. “Como no tenía claro el nombre del cerro, revisó una aplicación y ahí supimos que estaba en Las Higueras. No podía compartir su ubicación, pero nos dictó su latitud y longitud”, explicó.

“Nos dijo que no tenía carpa, saco de dormir ni comida, solo un plátano y una botella de agua. Afortunadamente, su celular tenía señal. Por la hora y el frío, sabíamos que no podía pasar la noche ahí”, subrayó.

La información fue derivada a los equipos de rescate. Hasta la zona se desplegaron Bomberos de la 2ª Compañía de Graneros, personal del GOPE de Carabineros y el SAMU. A las 22:40 horas hallaron al joven en buen estado de salud y, antes de la medianoche, se concretó su rescate.