Roser Fort, directora del Centro Arte Alameda, negó que el informe elaborado por Bomberos sobre el incendio que afectó al recinto el 27 de diciembre pasado descartara que el siniestro se originó a raíz de una bomba lacrimógena de Carabineros.

De acuerdo a una publicación de El Mercurio, el documento señala que “no fue posible encontrar pruebas en terreno que permitan asegurar que el causante del incendio que afectó al inmueble sea una bomba lacrimógena”.

El mismo medio, que tuvo acceso al texto, asegura que este apunta a que el causante habría sido “un objeto portador de temperatura suficiente como para encender materiales acumulados en las canaletas de evacuación de agua que cae en la techumbre generando las primeras llamas”.

Sin embargo, en conversación con La Tercera, Fort afirmó que “a mi juicio, en ninguna parte del informe se descarta la utilización de una bomba lacrimógena en el incendio. Me parece que decir lo contrario es súper tendencioso, pues lo que se afirma en el informe es que no se puede establecer con claridad el origen del incendio. Es decir, no se puede afirmar si fue o no fue a causa de una bomba”.

La directora del recinto recibió hace una semana el informe realizado por Bomberos, que le llegó al igual que al fiscal a cargo del caso, Xavier Armendáriz, y afirma que en él se indica que “no se encontraron restos materiales de bombas lacrimógenas. Por otro lado, creo que hay pericias aún por desarrollar y falta el informe de la Policía de Investigaciones de Chile”.

“Es decir, la investigación aún está en curso y no hay que olvidar que hay videos en redes sociales que muestran la estela de un objeto que parece claramente una bomba lacrimógena cayendo en la azotea del edificio”, añadió.

Fort insistió en que “en la investigación no sólo no se descarta la presencia de una bomba lacrimógena, sino que además se establece que en las pesquisas realizadas no siempre se pudieron replicar las exactas condiciones del incendio”.

De este modo, aseguró que “no me parece que en el informe se cierren las puertas a seguir investigando. Por el contrario, dejan abiertas las condiciones para que se siga trabajando al respecto. Aún falta por investigar y cualquier conclusión previa me parece extremadamente apresurada”.

Finalmente, descartó que el incendió se haya originado en el techo del edificio, ya que “no fueron los cables, y en mi opinión, la instalación eléctrica era perfecta. Eso sale claramente en el informe”.