El romántico mensaje de la ministra Vallejo sobre su esposo: “Estoy más enamorada que la chucha”

Por Daniela Pérez 07.07.2024 / 13:06 Compartir

La secretaria de Estado asistió al lanzamiento del último álbum de la banda de la que forma parte su pareja. "No me puedo contener lo orgullosa y feliz que me hizo sentir", escribió.