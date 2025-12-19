Con iniciativas sociales y presencia en emergencias: El rol que proyecta María Pía Adriasola como primera dama en La Moneda

La abogada y esposa del Presidente electo, José Antonio Kast, se prepara para asumir como futura primera dama, intentando mantener los cambios impulsados en los últimos años en La Moneda, pero avanzando en la restitución formal del cargo.

María Pía Adriasola se prepara para asumir un rol activo como futura primera dama en el gobierno de José Antonio Kast, con una agenda que busca redefinir la función sin revertir los cambios impulsados en los últimos años en La Moneda.

Desde el entorno del Presidente electo señalan que Adriasola no pretende recuperar las fundaciones que hasta 2022 dependían de la Presidencia de la República.

Por el contrario, la decisión es mantener ese traspaso y respetar el trabajo realizado, consignó La Tercera.

Aun así, el equipo de instalación del nuevo gobierno evalúa un mecanismo administrativo —posiblemente un decreto— que permita restituir formalmente la figura de la primera dama, entregándole un marco institucional, equipo de trabajo y gabinete propio.

El objetivo, explican, es evitar que el cargo quede reducido a una presencia simbólica. En ese contexto, Adriasola busca ejercer una función claramente definida, con énfasis en la articulación social.

Posible intermediaria con el Presidente electo

Su rol estaría orientado a actuar como puente entre las urgencias ciudadanas y el Presidente, con presencia en situaciones de emergencia como catástrofes naturales, coordinación de ayudas y contacto directo con organizaciones sociales.

En materia de iniciativas propias, Adriasola pretende retomar una tradición histórica del rol, impulsando planes sociales durante el período presidencial.

A diferencia de administraciones anteriores, su equipo plantea desarrollar una iniciativa por año.

Entre los primeros temas en evaluación está la situación de cerca de tres mil niños en edad escolar que actualmente no se encuentran matriculados, un problema que podría convertirse en uno de los ejes iniciales de su trabajo.

Por ahora, Adriasola opera con un equipo acotado. Entre sus colaboradores más cercanos está Adiel Ayala, integrante histórico del equipo de Kast y encargado de la franja televisiva en la última campaña.