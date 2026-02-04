“El ambientalismo extremo tampoco sirve”: Rojo Edwards respalda dichos de José Antonio Kast sobre “ismos” en permisología

En conversación con CNN Chile Radio, el parlamentario se cuadró con las declaraciones del presidente electo durante su gira internacional, asegurando que ciertos movimientos son utilizados con fines de "poder ideológico". Además, vinculó las trabas ambientales al estancamiento económico del país.

En medio de un febrero inusualmente noticioso, el senador José Manuel Rojo Edwards abordó en CNN Chile Radio la contingencia política marcada por la transición de mando y la gira por Europa del presidente electo, José Antonio Kast.

Durante su periplo por el viejo continente, el futuro mandatario emitió declaraciones que generaron debate al referirse críticamente a lo que denominó “ismos”, aludiendo al feminismo, animalismo y ambientalismo. Consultada su opinión al respecto, Edwards entregó un férreo respaldo a esta postura, argumentando que muchas veces estas causas son instrumentalizadas políticamente por la izquierda.

¿Qué dijo sobre los “ismos”?

El parlamentario fue enfático en señalar que, a su juicio, existe una desconexión entre las necesidades urgentes de la ciudadanía —como la reconstrucción tras los incendios en Viña del Mar— y las prioridades de ciertos grupos de presión. “El ambientalismo extremo tampoco sirve, no sirve. Lo mismo que el feminismo“, declaró.

Respecto a este último punto, Edwards profundizó su crítica hacia lo que calificó como un sector radicalizado. “Ese feminismo que gritaban contra las carabineras, que no dijo nada cuando se acusó a un subsecretario de violación internamente en La Moneda. El feminismo radical de izquierda tiene una intención de poder ideológico, no tiene una intención de defender a las mujeres“, sostuvo el senador.

Según su visión, el silencio de estos grupos ante el aumento de la violencia contra la mujer o el desempleo femenino bajo el actual gobierno de Gabriel Boric evidencia un doble estándar. “Creo que el presidente (electo) hace muy bien en mostrar nuestra disconformidad con la radicalidad con que la izquierda utiliza ciertas materias“, agregó.

Permisología y estancamiento económico

Más allá de la batalla cultural, Rojo Edwards vinculó directamente el “ambientalismo extremo” con la crisis de crecimiento que atraviesa el país. Para el senador, el principal obstáculo para la inversión es la llamada “permisología”, citando ejemplos donde proyectos de inversión millonarios se detienen por hallazgos arqueológicos menores o la presencia de arbustos específicos.

“Cuando el radicalismo llega a ese nivel, si queremos que Chile funcione y tenga la posibilidad de que la gente pueda invertir y tengamos trabajo, tienen que verse estas materias”, afirmó, advirtiendo que el país lleva una década de estancamiento desde las reformas del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Edwards subrayó que para el próximo gobierno será crucial destrabar estos nudos burocráticos. “Chile debiese reducir sus impuestos (…) porque si usted quiere invertir en Chile, tiene problemas de permiso, tiene fanáticos ambientales en el Estado y además le cobran más impuestos, entonces usted se va con su inversión a Argentina o a Perú“, sentenció.

Tensión por nominación de Bachelet

La entrevista también abordó la reciente oficialización de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, apoyada por el gobierno de Boric, Brasil y México. Edwards calificó la maniobra como una “deslealtad” y un “chantaje” hacia la administración entrante de Kast.

Según el senador, esta decisión busca “tapar” la deficiente gestión en la reconstrucción de Viña del Mar y pone al presidente electo “entre la espada y la pared” de cara a las futuras reformas legislativas. “Para el presidente electo va a ser muy difícil ir en contra de la candidatura de Michelle Bachelet porque la izquierda se le va a unir y nos va a empezar a votar los proyectos en contra con la excusa de Bachelet”, advirtió.

