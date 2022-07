Esta jornada, el senador del Partido Republicano, José Manuel Rojo Edwards, se refirió al rol que ha cumplido el presidente Boric en la campaña informativa de la nueva Constitución.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, Edwards aseguró que: “¿Quiénes son los líderes de la campaña del Apruebo? Para empezar el presidente Boric que está de jefe de campaña, Michelle Bachelet, la diputada Cariola y el diputado Mirosevic”.

Respecto al rol del ex presidente Sebastián Piñera, el parlamentario sostuvo que “el Apruebo está siendo completamente politizado, espero que el Presidente Piñera no se involucre nunca, que se quede afuera, si quiere ayudar en la fiscalización del actual gobierno eso está bien. El espacio del Rechazo y Apruebo, tiene que ser ciudadano”.

En esa línea, Edwards emplazó al actual Gobierno y exigió que “deben empezar a gobernar, tener un plan en seguridad, de vivienda, combatir la inflación (…) la Contraloría no está haciendo su trabajo, y esperamos que (el presidente Boric) deje de ser jefe de campaña con los recursos de todos los chilenos”.

Asimismo, el senador enfatizó que no han trazado una posición en caso de que gane la opción Rechazo en el plebiscito de salida. “No estamos de acuerdo que la discusión se centre solo en algo etéreo y no en las urgencias sociales. La convicción republicana es que hoy en día tenemos un gobierno que no gobierna”, dijo. En ese sentido, llamó a Chile Vamos a “respetar el acuerdo” que tienen con el Partido Republicano, que consiste en “no hacer ni giras ni opiniones por el Rechazo”.

“Entendemos el Rechazo como ciudadano, hemos cedido el liderazgo de la campaña”, agregó

Finalmente, sostuvo que el ex candidato presidencial, José Antonio Kast, “no va a aparecer y si aparece, va a ser fiscalizando al Gobierno”.