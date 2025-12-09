Rojo Edwards acusa al comando de Jeannette Jara de ser “una fuente inagotable de fake news” por dichos sobre la PGU y jubilación

El senador independiente, integrante del Partido Libertad, analizó en CNN Chile Radio el escenario electoral y defendió la necesidad de un triunfo amplio de José Antonio Kast, asegurando que solo así el próximo gobierno tendrá la fuerza política para concretar una agenda centrada en seguridad, migración y crecimiento económico.

El senador independiente y miembro del Partido Libertad, Rojo Edwards, proyectó en conversación con CNN Chile Radio que un eventual triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial debería ser abultado, cercano a un 60% contra 40%, como una forma de reeditar la mayoría social que se manifestó en el plebiscito de salida de 2022. Sin embargo, también dedicó gran parte de su análisis a criticar las estrategias comunicacionales de la campaña opositora.

“El comando de Jara es una fuente inagotable de fake news“

Enfocándose en la contienda, el senador acusó directamente al comando de la candidata Jeannette Jara de desinformación, asegurando que ha sido una fuente inagotable de “fake news” en los días previos a la elección.

“Me van a perdonar, pero la cantidad de fake news que han salido del comando de Jara es una fuente inagotable estos últimos días. Decir que se quiere eliminar o rebajar la PGU, me va a perdonar. Nosotros peleamos siempre, incluso durante la reforma de pensiones, que yo no apoyé en la parte en que se le quita un porcentaje del salario de los trabajadores, pero en esa reforma siempre pedimos que la PGU se votara separada para poder apoyarla”, sentenció el legislador, refiriéndose a las acusaciones sobre la Pensión Garantizada Universal.

El senador extendió sus críticas a otras aseveraciones que atribuyó al comando opositor: “Que hoy día vengan a decir que se quiere eliminar o rebajar es una mentira, pero una mentira gigantesca. O decir que la edad de jubilación se va a subir a 75 años, o que se va a eliminar la indemnización por años de servicio. Todo esto son mentiras, pero descaradas”.

#CNNChileRadio | Rojo Edwards, senador independiente: “El comando de la candidata Jara ha sido una fuente inagotable de Fake News esto últimos días. Ellos creen que su estrategia de atacar les va a traer rédito”. 📡Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCAn9y pic.twitter.com/JCNxQpp0aG — CNN Chile (@CNNChile) December 9, 2025

Último debate presidencial: ¿A qué hora y dónde ver el cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?

La “mayoría social del Rechazo”

Edwards insistió en que el verdadero debate está en los modelos de país, contrastando la propuesta de Kast con lo que ve como la continuidad de la administración Boric, representada por la candidata Jara.

Para el senador, la clave de la elección es mantener la “mayoría social del rechazo” que se configuró en el plebiscito de 2022, la cual estima que se ha alineado con Kast, y que representa a un grupo amplio de personas que “valoran el trabajo, que quieren vivir en seguridad, que creen en la institucionalidad, que son orgullosos de ser chilenos, que creen en la libertad, que creen en las pymes como motor de desarrollo, que creen en la familia”.

“La izquierda completamente se olvidó de las prioridades ciudadanas y se preocuparon de las prioridades de ellos, cuáles son agrandar el Estado para tener más poder sobre los ciudadanos”, enfatizó. A su juicio, los temas que han primado y que han permitido a Kast construir esta mayoría son la seguridad, la inmigración ilegal y la economía, especialmente las propuestas para fortalecer a las Pymes.

#CNNChileRadio | Rojo Edwards, senador independiente: “Veo a una candidata Jara un poco más violenta en sus ataques, porque ve que esta mayoría se está juntando y que podría tener una derrota muy estrepitosa”. 📡Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCAn9y pic.twitter.com/CGTxiltimb — CNN Chile (@CNNChile) December 9, 2025

Definiciones pendientes en la campaña de Kast

Respecto a la necesidad de que José Antonio Kast entregue definiciones concretas sobre temas como el recorte fiscal de US$ 6 mil millones o los posibles indultos a condenados de Punta Peuco, Edwards concordó en la importancia de la claridad para el electorado.

Sin embargo, calificó el debate sobre los indultos como “un tema inventado”, argumentando que no ha escuchado ni leído al candidato referirse a ello, más allá de la existencia de un proyecto de ley que busca arresto domiciliario para mayores de 85 años con cáncer terminal.

“Yo creo que en el debate es muy importante que José Antonio Kast pueda controlar y poder manejar y responder con claridad todas las materias que se le preguntan. Yo creo que eso sí, es muy relevante dar respuesta a las materias“, reconoció, aunque insistió en que el foco no debe desviarse de las prioridades de la ciudadanía.

Finalmente, el senador independiente manifestó que en un eventual gobierno de Kast, se requerirá una coalición amplia con todas las fuerzas del sector, pero sin “abandonar las ideas” que lograron la mayoría social.