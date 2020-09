El ex subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla se manifestó a favor del Apruebo en el plebiscito por una nueva Constitución.

En entrevista con Radio Infinita, el también ex asesor del presidente Sebastián Piñera dijo que “yo estoy por el Apruebo por lo siguiente: creo que el país requiere un nuevo trato a la Constitución”.

Ubilla, quien renunció a su cargo en el Ministerio del Interior en diciembre de 2019, argumentó que “la Constitución es la base de la confianza de nuestra institucionalidad. Si yo no le tengo confianza a la Carta Fundamental, si a mí no me representa en términos finales, lo que yo tengo es poner en duda toda la construcción que se hace a partir de ella”.

Lee también: Ximena Rincón y voto de personas con COVID: “Los riesgos no existen si consideramos la seriedad de las instituciones”

El ex subsecretario afirmó que cree en “el diálogo y en la capacidad del argumento y pienso que se debiera dar durante el próximo año una discusión profunda respecto a la institucionalidad que queremos para los próximos 40 o 50 años”.

Por otro lado, criticó la postura de la oposición respecto al proceso y aseguró que lo que quieren es “hacer sinónimo este plebiscito a un plebiscito al presidente Piñera, al Gobierno, y eso es un error”.

“La gente que vota por el Apruebo, vota por una Constitución sobre la base de una fórmula de construcción distinta y no sobre una visión respecto a un gobierno determinado”, señaló.