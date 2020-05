El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, aseguró que “la fórmula de llevar la canasta de alimentos a la puerta de la casa tiene más beneficios que contratiempos”.

En conversación con CHV Noticias y CNN Chile, la autoridad se refirió a las críticas por la demora en la distribución de la iniciativa del gobierno y explicó que “el tiempo puede variar por la capacidad de logística de los municipios y también de los proveedores de entregar los productos”.

Consultado sobre la posibilidad de entregar bonos para acelerar la cobertura, el líder comunal indicó que “lamentablemente no siempre la plata que se deposita a través de bonos termina gastándose en lo que es el espíritu de ese dinero”.

“Muchas veces la gente usa el dinero para otros fines que no siempre son de los más decorosos. Yo he visto que hay hijos, nietos que van donde la abuelita en cierta fecha del mes a retirar la pensión y le quitan una parte o le quitan todo, entonces no siempre la plata llega al destino que se quiere”, dijo.

Por otra parte, Delgado abordó el poco cumplimiento de la población de las medidas de aislamiento social y expresó que “yo creo que hay un porcentaje mayoritario de personas que tratan de ser responsables, pero eso tiene que ver con su capacidad de ingresos y autonomía”.

“No es lo mismo un hogar que sigue recibiendo sus ingresos con teletrabajo que esas familias que tienen que depender del bono, de la caja mercadería, tienen que salir a buscar su sustento o trabajan en empresas que son esenciales”, añadió.

