En el marco de las reuniones del Gobierno con las mesas directivas del Congreso, con el propósito de avanzar en ayudar económicas universales para paliar la crisis económica, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, negó haber estado en desacuerdo con llevar el proyecto del tercer retiro al Tribunal Constitucional (TC).

En ese sentido, Delgado sostuvo que “nadie en el comité político estuvo en desacuerdo con enviar el requerimiento al TC”.

“Porque efectivamente nosotros como Gobierno teníamos la tesis de que eso era una atribución del Ejecutivo, en este caso el presidente, cuando se está hablando de temas previsionales, así como se había hecho en el segundo retiro, no así en el primero porque habían otras circunstancias”, agregó.

Bajo la misma línea, la autoridad afirmó que, a su juicio, “eso fue una tesis que fue levantada por los medios pero no tiene asidero”. Sin embargo, manifestó que a partir de ello, “se genera una conversación de cómo enfrentar algo que era popular en la ciudadanía y eso termina y concluye con un proyecto de ley que se envía el domingo pasado, que incluye el 10% enviado”.

De igual manera, el secretario de Estado, expresó que no se dejó de lado a las miles de familias que no calificaban para ninguna ayuda ni beneficio estatal. “Cuando aquí se habla de que es un Gobierno insensible, nosotros siempre lo dijimos, el 10% es muy importante para mucha gente, pero deja de lado a gente que no tiene los recursos para poder disfrutarlo”, dijo.

“No es que no se le haya hablado a la gente antes, esos 3 millones de personas han recibido, lo más probable casi el 100%, el IFE y han recibido otros beneficios y se agregan estos 200 mil pesos que no son excluyentes”, añadió.

Además, manifestó que las ayudas económicas “han sido constantes en el tiempo”. “Alguien podrá discutir que ha sido mucho o poco, pero nadie puede discutir que el Gobierno desde el primer momento, y esto también además de las medidas sanitarias como las vacunas, camas, ventiladores, también es parte de la sensibilidad”, sostuvo.

“No podemos polarizar de que hay un Gobierno que no se ha preocupado de nada cuando hay una preocupación del punto de vista sanitario, con las transferencias”, zanjó.