El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió a la gestión del presidente de la República, Gabriel Boric. En esa línea, abordó el tema de la delincuencia y la demolición de las “casas narco“.

En conversación con el programa Estado Nacional de TVN, el jefe comunal analizó el proyecto que busca enfrentar el crimen organizado. “No me parece una buena herramienta, me parece extraordinaria herramienta. Lo que sí hay que decir (…) se necesitan medidas de corto plazo, otras de mediano plazo y otras de largo plazo. Esto probablemente es de mediano plazo, porque se va a tener que implementar con el tiempo, los juicios no se aceleran, los juicios en Chile son lentos. Hemos visto casos dramáticos, donde después de años de proceso, terminan en nulidad”, comentó.

Asimismo, agregó: “Aunque cambie la ley, que el tipo penal cambie y se haga más expedita, van a haber varios mecanismos probatorios, los juicios en Chile van a seguir siendo razonablemente largos, no menos de un año, entonces también es cierto que los chilenos no van a tener resultados inmediatos y el delincuente va a demorar un tiempo mayor en cambiar su cultura, pero creo que va en la línea correcta, es lo que tenían que haber hecho hace muchos años los distintos gobiernos, no solo este, el anterior también”.

“Yo quiero creer que el presidente Boric ha hecho un cambio, es un hombre culto, creo que ama a Chile, pero creo que tiene demasiadas contradicciones que minan su credibilidad, ha perdido demasiado tiempo para pedir disculpas por los errores que ha cometido y creo que, además, tiene una conducta que es aún peor, siempre se esconde detrás de otros para no asumir su responsabilidad”, reflexionó.

Sobre lo mismo, y respecto a los indultos particulares llevados a cabo por el Ejecutivo, Carter mencionó que “aquí hay una política de Estado que fracasó rotundamente, particularmente los indultos, en donde por primera vez en la historia estos indultos se convierten en un culto de los amigos, del sector político. No sabemos si está pagando favores a Hugo Gutiérrez y el Partido Comunista, porque lo que no pueden decir es que no sabían a quién estaban indultando“.

“Es mi presidente, pero creo que lo ha hecho muy mal”

Consultado sobre si está orgulloso del jefe de Estado, el jefe comunal respondió que “no, claramente no. Es mi presidente, pero no siento orgullo porque creo que lo ha hecho muy mal”.

“Ha denigrado el cargo de Presidente de la República. Creo que para él es muy malo como persona, creo que le queda muy poco tiempo para corregir, porque la credibilidad que tiene hoy día es tan delgada como una capa de hielo”, planteó.

¿Candidatura presidencial?

Por otra parte, Rodolfo Carter conversó sobre la posibilidad de convertirse en candidato presidencial. Además, abordó su relación con Franco Parisi y José Antonio Kast.

“Pertenecemos a familias políticas distintas (con Parisi). Tengo una muy buena relación con él. Me escribió hace un par de días para pedirme ayuda con algunos constituyentes del PDG, no tengo ningún problema en darle alguna ayuda, porque querían saber de algunas ideas que yo tenía. Y así también tengo muy buenas relaciones con José Antonio Kast, a quien conozco hace muchos años, tenemos una relación cívica espléndida, pero mi domicilio es la centro-derecha“, señaló.

Demolición de “casas narco”

Finalmente, el jefe comunal se refirió a la demolición de las denominadas “casas narco” y explicó que la idea surgió de parte de la propia Fiscalía.

“Esto no surgió de una idea de la Municipalidad de La Florida ni de su alcalde, fue la Fiscalía la que nos dijo ‘tenemos un problema, nosotros perseguimos, encarcelamos y a veces condenamos, pero las casas siguen funcionando como albergues de delincuentes o centros de tráfico o albergues de armas‘ y nos preguntan qué podemos hacer”, explicó.

Asimismo, agregó: “Nosotros volvimos sobre la ley y nos dimos cuenta de que la ley permite demoler ampliaciones ilegales y le dijimos ‘acá tenemos una herramienta por donde podemos ayudarle al Ministerio Público'”.

“Nos dimos cuenta de que esta ley, que estaba bastante dormida, se podía utilizar para colaborar en este vacío que estaba teniendo el Ministerio Público en su combate contra el narcotráfico. Una vez hecho eso, con la asesoría técnica del director de obras y cumpliendo con la ley, esto no es una ocurrencia nuestra, la ley estaba vigente y surgió a solicitud del Ministerio Público”, zanjó.