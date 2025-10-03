Rockódromo anuncia cartel 2025: Conoce los artistas que lideran el festival gratuito en Valparaíso

Rockódromo 2025 se realizará en Valparaíso entre el 27 y el 30 de noviembre.

Rockódromo, el festival gratuito producido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, celebrará su vigésima primera edición entre el 27 y el 30 de noviembre en distintas locaciones de Valparaíso.

En el marco del Mes de la Música y de los Músicos Chilenos, la cartera liberó la cartelera oficial del evento, que nació a través del programa Escuelas de Rock y Música Popular, iniciativa del Gobierno que busca impulsar la creación y difusión artística en el país.

Entre los nombres que destacan en la edición 2025 figuran Illapu, Quilapayún y Francisca Valenzuela, además de representantes del pop urbano como Princesa Alba y Soulfía.

La programación también incluye a Javiera Mena, Bronko Yotte, Saiko, Criminal, Kuervos del Sur, Catalina y las Bordonas de Oro, Chinoy y Yajaira, consolidando una parrilla que reúne distintos géneros y generaciones de la música nacional.

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, señaló que Rockódromo es un espacio en el que “convergen distintos estilos musicales, se fomenta el uso de espacios públicos y la apropiación de la ciudad”. Agregó que “lo que hacemos es abrir un espacio para distintos estilos musicales, pero también para que artistas de trayectoria compartan escenario con quienes están recién forjándose un camino en esta disciplina”.