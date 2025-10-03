País música

Rockódromo anuncia cartel 2025: Conoce los artistas que lideran el festival gratuito en Valparaíso

Por CNN Chile

03.10.2025 / 11:26

{alt}

Rockódromo 2025 se realizará en Valparaíso entre el 27 y el 30 de noviembre.

Rockódromo, el festival gratuito producido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, celebrará su vigésima primera edición entre el 27 y el 30 de noviembre en distintas locaciones de Valparaíso.

En el marco del Mes de la Música y de los Músicos Chilenos, la cartera liberó la cartelera oficial del evento, que nació a través del programa Escuelas de Rock y Música Popular, iniciativa del Gobierno que busca impulsar la creación y difusión artística en el país.

Entre los nombres que destacan en la edición 2025 figuran Illapu, Quilapayún y Francisca Valenzuela, además de representantes del pop urbano como Princesa Alba y Soulfía.

La programación también incluye a Javiera Mena, Bronko Yotte, Saiko, Criminal, Kuervos del Sur, Catalina y las Bordonas de Oro, Chinoy y Yajaira, consolidando una parrilla que reúne distintos géneros y generaciones de la música nacional.

La ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, señaló que Rockódromo es un espacio en el que “convergen distintos estilos musicales, se fomenta el uso de espacios públicos y la apropiación de la ciudad”. Agregó que “lo que hacemos es abrir un espacio para distintos estilos musicales, pero también para que artistas de trayectoria compartan escenario con quienes están recién forjándose un camino en esta disciplina”.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

Cultura Louis Tomlinson y Zayn Malik preparan una docuserie sobre viajes para Netflix
Valdivia: detienen a cuatro falsos técnicos por robo de cables subterráneos que afectó a 1.200 clientes
"Bien cuidado y luce precioso": Revelan el estado del olivo que Gabriel Boric regaló al fallecido José "Pepe" Mujica en Uruguay
PDI entrega recomendaciones para evitar estafas en el Cyber Monday
CMF denuncia por presunto delito de estafa a entidades que ofrecen créditos en sitios web
Alexis Sánchez pierde la titularidad en Sevilla para el duelo ante Barcelona