Robos marcan la previa del Mundial Sub-20 en Chile: médico de la FIFA y hotel de la selección de Arabia Saudita afectados

La seguridad de las delegaciones internacionales quedó en evidencia tras incidentes ocurridos en hoteles de Talca y Santiago, donde se registraron un asalto con arma blanca y el robo de pertenencias a un funcionario de la FIFA.

La seguridad en torno al Mundial Sub-20 que se disputará en Chile quedó en entredicho tras registrarse dos hechos delictuales que afectaron a delegaciones extranjeras vinculadas al evento deportivo.

El primer hecho se registró este miércoles en el Hotel DoubleTree by Hilton, en la comuna de Las Condes. Allí, el médico brasileño Andre Pedrinelli, de 64 años, coordinador de la FIFA, sufrió el robo de su mochila mientras se encontraba en el sector de cafetería del recinto.

De acuerdo con el relato policial, el profesional dejó sus pertenencias en la parte posterior de una silla y, al regresar del baño, constató que habían sido sustraídas.

El comisario Mauricio Camousseight, de la Brigada de Robos Metropolitana Centro-Norte, detalló que el ilícito se habría cometido mediante la técnica conocida como “el toreo”, en la que un sujeto cubre sus movimientos con un vestón antes de llevarse las pertenencias de la víctima.

La mochila contenía pertenencias personales, equipos médicos y computadores. De acuerdo con 24 Horas, el valor total de los objetos robados alcanza los 4 millones 500 mil pesos.

El segundo ilícito ocurrió este jueves en Talca, donde un sujeto armado con un cuchillo ingresó violentamente al Eco Hotel, ubicado en calle 5 Oriente con Alameda.

En el lugar se encuentra hospedada la selección de Arabia Saudita. Según los antecedentes preliminares, el individuo perpetró un asalto que mantiene en alerta a las autoridades locales por tratarse de un recinto que hospeda a una delegación mundialista.

Ambos hechos ocurren a pocos días del inicio del torneo juvenil, lo que ha encendido las alarmas respecto a la seguridad de las delegaciones extranjeras que participan en el campeonato.