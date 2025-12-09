Cinematográfico robo en perfumería de lujo en Vitacura: Delincuentes escapan con más de $100 millones en productos

Carabineros informó que la banda ingresó por la parte posterior del local en Alonso de Córdoba y escapó antes de la llegada de personal policial. El avalúo preliminar supera los $100 millones.

Carabineros confirmó un millonario robo ocurrido durante la noche de este domingo en una perfumería de lujo ubicada en la intersección de Alonso de Córdoba con Francisco de Aguirre, en la comuna de Vitacura.

Según información policial, un grupo de desconocidos accedió al local por su parte posterior, donde realizó un forado para ingresar al interior y sustraer perfumes de alta gama avaluados en más de $100 millones.

El sistema de alarma se activó y emitió un aviso inmediato, lo que movilizó a personal uniformado. Sin embargo, al llegar al lugar, los responsables ya se habían dado a la fuga.

Carabineros mantiene diligencias para identificar a los involucrados y establecer la ruta de escape empleada por la banda, mientras se revisan cámaras de seguridad del sector.