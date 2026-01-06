País policial

Robo frustrado en empresa de Quinta Normal termina con cuatro detenidos: Uno tenía orden vigente por el mismo delito

Por Michel Nahas Miranda

06.01.2026 / 07:33

Carabineros detuvo a cuatro personas tras un asalto a una empresa del sector industrial de Quinta Normal, luego del aviso oportuno de vecinos.

Cuatro sujetos fueron detenidos la mañana de este viernes tras un robo a una empresa ubicada en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en calle Julio Bañados y quedó al descubierto gracias al llamado de alerta de vecinos del sector, lo que permitió la rápida acción de Carabineros.

El procedimiento se desarrolló en la empresa Protubos, hasta donde llegó personal policial tras recibir la denuncia. Al arribar al lugar, los funcionarios constataron que la puerta del recinto se encontraba abierta y que cerca de seis individuos salían desde el interior del local.

Sujetos se dispersaron en varias direcciones

Al advertir la presencia de Carabineros, los sujetos huyeron en distintas direcciones, lo que dio inicio a un operativo por el sector industrial de la comuna. Como resultado, cuatro personas fueron detenidas, todas de nacionalidad chilena.

El capitán Luis Cofré, oficial de ronda de la Prefectura Rinconada, destacó la relevancia del aviso ciudadano. “A raíz del oportuno llamado de vecinos, que comunicaron que en una empresa en el sector industrial de la comuna se encontraba un grupo de individuos realizando un robo, personal de Carabineros de la 22° Comisaría de Quinta Normal logra frustrar esta acción delictual, como así la captura de cuatro de los sujetos involucrados en el hecho”, señaló.

Desde la institución policial se informó además que uno de los detenidos mantenía una orden de detención vigente por el mismo tipo de delito, antecedente que quedó a disposición del Ministerio Público.

