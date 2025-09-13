San Bernardo: asaltantes sustraen cinco camionetas desde empresa de transportes y avalúan el robo en $160 millones

Un grupo armado irrumpió en la empresa Schiappacasse, en Camino a Lonquén, intimidó al guardia y se llevó cinco Ford Ranger. La PDI y Carabineros ejecutan diligencias para ubicar a los responsables; no hay detenidos.

Durante la noche del viernes 12 de septiembre, un grupo de desconocidos ingresó a la empresa de transportes Schiappacasse, ubicada en Camino a Lonquén, comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana, y sustrajo cinco camionetas Ford Ranger.

Según los primeros antecedentes, los sujetos cubrieron su rostro y amenazaron a los trabajadores para forzar la apertura del portón de acceso. Tras ingresar a la zona de carga, retiraron cinco vehículos. El avalúo preliminar del ilícito asciende a $160 millones.

En su huida, los asaltantes utilizaron una de las camionetas para impactar el portón. Ese vehículo quedó con daños de consideración y permaneció en el lugar, mientras el resto salió del recinto.

Luego del hecho, el personal dio aviso a Carabineros, que llegó al sitio para iniciar las diligencias. La investigación quedó a cargo de la PDI.

El inspector Oliver Parada detalló que “diversas personas premunidas de armas de fuego habrían ingresado a este lugar, intimidando al guardia de seguridad, para finalmente sustraer cinco vehículos”. Agregó que la policía desarrolla peritajes para ubicar a los responsables y recuperar las especies robadas.

Hasta ahora no se registran detenidos. Las indagatorias continúan y consideran la revisión de cámaras, el empadronamiento de testigos y trazabilidad de las unidades sustraídas, en el marco de los protocolos para delitos de robo que afectan al transporte de carga y a la seguridad en la zona sur de la capital.