Roban más de $50 millones en celulares desde tienda de telefonía en San Miguel

Los sujetos llegaron en dos vehículos hasta un local comercial de WOM, ingresando al local encapuchados y con armas.

La mañana de este lunes, al menos seis antisociales asaltaron una sucursal de la empresa WOM en la comuna de San Miguel, ubicada en Gran Avenida, desde donde sustrajeron decenas de celulares avaluados en cerca de $50 millones.

Los sujetos llegaron hasta el local en dos vehículos vestidos con overoles blancos, encapuchados y portando armas de fuego.

Una vez dentro del local, agredieron a cuatro trabajadores, según explicó Francisco López Ibáñez, subcomisario de la Brigada de Investigadora de Robo Metropolitana Sur.

Alguno de los testigos declaró haber visto a uno de los delincuentes con metralleta. Sobre ello, el subcomisario declaró que “se encuentran en desarrollo las primeras diligencias para determinar las armas que utilizaron, la vía de escape y determinar la individualización de estos sujetos”.

El subcomisario añadió que en el lugar del robo no se reportaron disparos en ningún momento.