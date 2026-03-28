RN realiza elecciones internas en todo Chile para definir sus nuevas directivas

El partido desplegó más de 120 mesas de votación en el país para escoger autoridades nacionales, regionales, distritales y comunales. En la directiva nacional compite una lista única encabezada por Andrea Balladares.

Renovación Nacional (RN) desarrolla este sábado sus elecciones internas a nivel nacional, en una jornada en que los militantes de la colectividad están llamados a definir a sus nuevas autoridades en distintos estamentos del partido.

El proceso contempla la instalación de 124 mesas de votación a lo largo del país y se extenderá entre las 9:00 y las 18:00 horas, según informó la propia tienda.

La elección permitirá renovar la directiva nacional, además de directivas regionales, distritales y comunales. A ello se suman consejeros regionales y comunales, junto con representantes de la juventud en sus distintos niveles.

En el caso de la directiva nacional, la votación se realiza con una lista única encabezada por Andrea Balladares Letelier, quien destacó el valor del proceso interno y el despliegue territorial del partido.

“Hoy día es un día muy importante para Renovación Nacional. Como es tradición en nuestro partido, desde que nos fundamos hace treinta y nueve años, cada militante puede votar por todas sus autoridades, desde el nivel nacional hasta el nivel comunal”, señaló.

Balladares también valoró la magnitud de la jornada electoral y aseguró que el proceso se ha desarrollado con normalidad.

Desde RN esperan que la jornada continúe sin inconvenientes y que la elección permita cerrar de forma ordenada la definición de sus nuevas conducciones internas para los próximos años.