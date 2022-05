Las tensiones se generaron en primera instancia, debido al respaldo del ex ministro de Defensa hacia un candidato a la alcaldía de Colina que no pertenecía a la colectividad, ni al conglomerado de Chile Vamos. Tras la censura, el TC evalúa la posibilidad de dictar sanciones aun más duras, como una eventual suspensión de militancia contra el ex parlamentario por al menos un año.