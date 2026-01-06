Río Mapocho es declarado humedal urbano: Más de 600 hectáreas quedarán protegidas

El Ministerio del Medio Ambiente presentó una Resolución Exenta que declara toda la extensión del río Mapocho como humedal urbano.

El Ministerio del Medio Ambiente presentó la Resolución Exenta N° 9638/2025, que declara toda la extensión del río Mapocho como humedal urbano.

Esta declaratoria protege más de 600 hectáreas, desde Lo Barnechea hasta Padre Hurtado.

La solicitud fue presentada por 13 comunas: Cerro Navia, Independencia, Las Condes, Lo Barnechea, Maipú, Padre Hurtado, Providencia, Pudahuel, Quinta Normal, Recoleta, Renca, Santiago y Vitacura. Además, contó con la participación de diversas organizaciones sociales.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, destacó en sus redes sociales que “es una excelente noticia que nos costó mucho trabajo y que nos permite proyectar una ciudad mucho más sustentable y que proteja su ecosistema de cara al futuro”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Municipalidad de Maipú (@muni_maipu)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tomás Vodanovic (@tomasvodanovic)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tomás Vodanovic (@tomasvodanovic)

Según destacó el Ministerio del Medio Ambiente, el humedal urbano río Mapocho cuenta con vegetación ribereña y es hábitat de fauna nativa, incluyendo especies que se encuentran en categoría de amenaza, entre ellas la rana chilena y el pejerrey chileno.