Tras confirmar que se constituirán como partido político, Amarillos por Chile buscaría fichar algunos personeros de la centroizquierda que se descolgaron de sus partidos para respaldar al Rechazo en el plebiscito de salida.

En ese sentido, se alzaron los nombres de los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, ambos militantes de la DC, y del ex presidente del Partido Radical (PR), Carlos Maldonado, para integrar las filas de la nueva colectividad.

Según consignó La Tercera, algunos personeros de la DC se reunieron con Maldonado y Sergio Solís, uno de los líderes de Amarillos, vía telemática y descartaron sumarse a las filas del colectivo.

Asimismo, habrían advertido que quienes estuvieron por el Rechazo al interior de la DC y el PR estarían planeando lanzar un nuevo partido político en octubre de este año y que reclutaría a aquellos militantes y ex militantes de ambas tiendas que están disconformes con las bases de los partidos.

Cabe mencionar que Rincón anunció que se encuentra “en reflexión” respecto a su continuidad al interior de la falange, tras ser pasada al Tribunal Supremo por su postura para el 4 de septiembre.

A su vez, el ex convencional y ex timonel de la DC, Fuad Chahin indicó que “por ahora” no tiene considerado renunciar a su militancia, pero advirtió “entender perfectamente a quienes se van o están pensando en irse”.