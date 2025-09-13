Tras debate: Ricardo Mewes entra en arena política criticando a MEO y Kast por “violentos” y a Parisi por “misógino”

En la misma arena política, Mewes desdramatizo los posibles efectos negativos para el país ante una eventual llegada al poder de Jeanette Jara o de José Antonio Kast.

El expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, entró en arena presidencial criticando el desempeño de algunos candidatos en el primer debate político del año.

A juicio del empresario “he visto un clima de polarización muy profundo que no me gusta. Algunos candidatos que, en lugar de preocuparse de plantear propuestas que Chile necesita y que la gente necesita, se han dedicado a denostar a otros candidatos o candidatas”.

“Me llamó profundamente la atención la actitud de Franco Parisi, muy misógino, en el trato hacia Evelyn Matthei en particular, o un Marco Enríquez también muy violento, no en el tono de voz, sino que en cómo trataba al resto de los candidatos. Lo mismo José Antonio Kast hacia Jeannette Jara”, planteó en entrevista con La Tercera.

Para Mewes ese tipo de situaciones “nos hace mal como país. La gente está aburrida de ver a los líderes o a quienes quieren liderar el país, con ese tono confrontacional. En el debate del miércoles la que mejor entregó una mirada amplia de lo que debiera ser el Chile del futuro fue Evelyn Matthei”.

Sin embargo, Mewes destacó el rol ejercito por la candidata de Chile Vamos, pero evitó darle un apoyo concreto.

Desdramatiza posibles efectos negativos por llegada de Jara o Kast al poder

En la misma arena política, Mewes desdramatizo los posibles efectos negativos para el país ante una eventual llegada al poder de Jeanette Jara o de José Antonio Kast.

“Si gana la presidencia José Antonio Kast no veo un problema de desgobierno o de paz social. Porque si llegara a ganar Kast, ¿con quién va a gobernar? Sí o sí tiene que llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Eso de todas maneras condiciona la gobernabilidad del país”, respondió al ser consultado por la posibilidad de problemas de paz social en un eventual gobierno de Kast.

En tanto, en el caso de que la comunista sea presidenta, el empresario planteó que “ella va a gobernar con la izquierda, pero ahí está el Partido Socialista, está el PPD, que también es gente sensata. Ella misma es sensata más allá de su ideología política. No me calza en su perfil, yo sé que es militante comunista y me va a decir que soy ingenuo, pero por lo que conozco a Jara no me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si llega a ganar la Presidencia”.