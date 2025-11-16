Ricardo Lagos Weber, vocero de Jara: “Esta elección se gana y se termina el 14 de diciembre”

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
El vocero de la candidata Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber, se refirió a los resultados de las elecciones. “Ya no hay ocho candidatos a los ojos de los chilenos; tenemos dos candidaturas que van a ser muy distintas, y es ahí donde vamos a trabajar”, enfatizó.
El vocero de Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber, abordó los resultados preliminares de las elecciones presidenciales, donde la candidata del Pacto Unidad por Chile pasaría a segunda vuelta y se enfrentaría al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.
En ese contexto, subrayó que comienza un nuevo momento en la carrera presidencial: “Van a haber opciones nítidas y diferentes. Ya no hay ocho candidatos a los ojos de los chilenos; tenemos dos candidaturas que van a ser muy distintas, y es ahí donde vamos a trabajar”.
En esa línea, enfatizó que es importante dirigirse a la ciudadanía que en primera vuelta no obtuvo el resultado esperado y “ver cómo nosotros nos hacemos cargo de esas demandas”.
“Esta elección se gana y se termina el 14 de diciembre, y hay cuatro semanas para trabajar con ganas, con optimismo y para obtener un resultado similar al de hoy día”, cerró.
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.