Ricardo Lagos Weber, vocero de Jara: “Esta elección se gana y se termina el 14 de diciembre”

El vocero de la candidata Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber, se refirió a los resultados de las elecciones. “Ya no hay ocho candidatos a los ojos de los chilenos; tenemos dos candidaturas que van a ser muy distintas, y es ahí donde vamos a trabajar”, enfatizó.

El vocero de Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber, abordó los resultados preliminares de las elecciones presidenciales, donde la candidata del Pacto Unidad por Chile pasaría a segunda vuelta y se enfrentaría al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En ese contexto, subrayó que comienza un nuevo momento en la carrera presidencial: “Van a haber opciones nítidas y diferentes. Ya no hay ocho candidatos a los ojos de los chilenos; tenemos dos candidaturas que van a ser muy distintas, y es ahí donde vamos a trabajar”.

En esa línea, enfatizó que es importante dirigirse a la ciudadanía que en primera vuelta no obtuvo el resultado esperado y “ver cómo nosotros nos hacemos cargo de esas demandas”.

“Esta elección se gana y se termina el 14 de diciembre, y hay cuatro semanas para trabajar con ganas, con optimismo y para obtener un resultado similar al de hoy día”, cerró.