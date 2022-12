Durante este miércoles, el ex presidente Ricardo Lagos se refirió a la opción de formar parte del Consejo de Expertos que trabajará en conjunto con el Consejo Constitucional, para redactar la nueva constitución. En ese contexto, el ex jefe de Estado no cerró las puertas y expresó: “¿Quién es uno para descartar?”.

El ex mandatario relevó la importancia de su experiencia política. “Tengo una norma como ex presidente. Si hay alguna circunstancia por la cual alguien quiere saber mi opinión, independiente de lo que sea políticamente, y yo creo que sirve lo que pueda decir, se lo voy a decir, de manera que en ese sentido cada unas de las personas que me han sucedido, tanto la presidenta Bachelet como el presidente Piñera, que me han llamado para solucionar opiniones, se las he dado”.

Sobre la eventualidad de integrar el Consejo de Expertos, adelantó que “¿Quién es uno para descartar? Yo no descarto que me pueda ganar la polla, lo único malo es que no he comprado número, pero fuera de ese detalle (…) Quiero decir con toda seriedad que a esta edad, que todavía se tiene memorar y se sabe de algo, es hacer reflexiones sobre eso. Ahora, ¿cuál es la modalidad? las personas que tienen interés en saber que definan la modalidad”.

Lagos, además, destacó el acuerdo alcanzado por distintas fuerzas políticas tras el plebiscito de salida y añadió que “una cosa es haber rechazado la propuesta, pero otra cosa distinta es que siempre es necesario tener una nueva Constitución”.

Y complementó: “El poder constituido, que es el actual poder, al establecer un llamado a que se haga una nueva elección de asamblea constituyente, le está fijando las 12 características que esa Constitución tiene que tener y respetar. Y creo que en torno a esas 12 características es posible constituir y construir una Constitución a la altura de lo que demanda la sociedad chilena“.