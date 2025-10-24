Revista científica The Lancet destacó política pública chilena para combatir el virus sincicial

En su artículo, la revista resaltó la estrategia de inmunización con Nirsevimab, que logró que durante la Campaña de Invierno 2024 no muriera ningún lactante a causa del virus sincicial.

La revista científica The Lancet Infectious Diseases destacó en su portada la política pública chilena sobre el uso del anticuerpo monoclonal contra el virus respiratorio sincicial (VRS).

En su última edición, la revista resaltó el artículo “Efectividad e impacto de Nirsevimab en Chile durante la primera temporada de una estrategia nacional de inmunización contra el VRS: un estudio observacional retrospectivo”, realizado por los profesionales Juan Pablo Torres, Miguel O’Ryan, Leonardo Basso, Denis Sauré, Marcel Goic, Charles Thaves y Jorge Pacheco.

En la investigación, se reveló que durante el 2024 las hospitalizaciones pediátricas por virus sincicial se redujeron en un 80% debido a la estrategia de inmunización con Nirsevimab implementada por el Ministerio de Salud (Minsal), la cual logró que al término de la Campaña de Invierno 2024 no muriera ningún menor de 1 año por dicha infección.

¡Política sanitaria que salva vidas!

En el artículo “Prevención del VSR: lecciones de salud pública del hemisferio sur“, la prestigiosa revista científica comentó que “la alta adopción de Nirsevimab, la entrega oportuna -tiempo medio de inmunización de 1 día desde el nacimiento en la cohorte estacional- y la integración de Nirsevimab en la infraestructura nacional de inmunización se tradujeron en un impacto en la salud pública”.

“En comparación con temporadas anteriores de VRS, la campaña evitó una media de 4632,80 hospitalizaciones por infecciones respiratorias relacionadas con el VRS y una reducción relativa media estimada de casos del 77,46 %. Además, no se reportaron muertes infantiles relacionadas con el VSR en la cohorte inmunizada”, añade la publicación.

Junto con ello, la estrategia chilena, que este 2025 se “exportó” a Paraguay, repitió los resultados por segundo año consecutivos, logrando que no hubiera lactantes fallecidos producto del virus sincicial.