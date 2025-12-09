Revisa cómo funcionará el transporte público para la segunda vuelta presidencial: Metro de Santiago y EFE serán gratis

Las autoridades informaron que en zonas aisladas y rurales se desplegarán más de 1.500 servicios especiales.

Autoridades informaron este martes el plan de transportes de cara a la segunda vuelta presidencial de este domingo 14 de diciembre, con el objetivo de garantizar la movilidad de la ciudadanía durante la jornada.

Así, en la Región Metropolitana se establecieron planes operacionales en coordinación con las empresas operadoras del transporte público mayor, Metro de Santiago y EFE.

Mientras que en otras regiones “se dispondrán servicios especiales para zonas rurales y aisladas, en coordinación con las delegaciones presidenciales”, señalaron desde el Ministerio de Transportes.

Segunda vuelta presidencial: ¿Cómo funcionará el transporte público?

Red Movilidad tendrá un aumento de su oferta en un 80% en hora punta (9:00 a 14:00 horas) y en un 60% en horario no punta, en comparación a un domingo normal.

Durante el domingo, equipos del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) estarán supervisando la salida de micros desde los distintos terminales de la RM.

También “se monitoreará desde el Centro de Monitoreo de Buses (CMB) el funcionamiento de los buses en las calles de la capital”.

🚌 🗳️El ministro(s) @MTTChile, Jorge Daza, y la directora DTPM, Paola Tapia, presentan el Plan Especial de Transporte para la 2ª vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025:

🔸 +80% de oferta de buses vs. un domingo normal

🔸 Monitoreo permanente en calles y terminales pic.twitter.com/MTdAVvgUsD — DTPM (@DTPMet) December 9, 2025

Por su parte, Metro de Santiago “contempla un aumento del 30% en la oferta de trenes respecto de un domingo habitual y refuerzo de personal en las estaciones con mayor afluencia”.

La empresa abrirá sus servicios a partir de las 7:00 horas, “permitiendo que los pasajeros puedan movilizarse con mayor comodidad y anticipación hacia sus lugares de votación”.

En cuanto a EFE, en la Región de Valparaíso el horario de apertura del tren Limache-Puerto será a las 7:00 horas, tendrá intervalos de 12 minutos y refuerzo con trenes dobles “para quienes se trasladen entre las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache”.

Mientras que los servicios de EFE Central y Sur funcionarán como un domingo normal, solo adelantando sus horarios.

Tanto Metro de Santiago como los servicios urbanos de EFE serán gratuitos.

Dicho beneficio “no aplicará para los buses del sistema Red Movilidad, principalmente porque el grueso de votantes realiza el proceso en establecimientos cercanos a sus domicilios, esto gracias al trabajo realizado por Servel que facilita la movilidad de los votantes”.

Elecciones 2025: Así funcionará el transporte público en zonas rurales

En conjunto con las delegaciones presidenciales, el Ministerio de Transportes desplegará 1.696 servicios especiales en zonas aisladas y rurales, en modos terrestres, marítimos y lacustres.

“Los horarios de funcionamiento de estos servicios son diferentes para cada una de las zonas, pero se ha procurado que sean desde el inicio hasta el final de la jornada electoral. A estos servicios especiales para elecciones, se sumarán aquellos servicios subsidiados que operan habitualmente en localidades rurales y aisladas (999 servicios), los que también estarán operativos el domingo 14 de diciembre”, indicó el Ministerio.

En el caso de los perímetros de exclusión y otras regulaciones del Ministerio en regiones, habrá “planes operacionales especiales, con un aumento de frecuencias y con horarios más extendidos que los de un domingo normal. Asimismo, en aquellos lugares no regulados, se hicieron gestiones con los operadores a fin de que aumenten la oferta de buses para la jornada electoral”.