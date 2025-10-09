Revelan que tuneladora que construye la Línea 7 del Metro lleva casi 3 meses sin funcionar: Podría retrasar inauguración de nueva línea

La máquina ha estado paralizada desde el 14 de julio, mientras Metro ha realizado gestiones para no retrasar la construcción de la línea que unirá Renca con Vitacura.

En medio de la construcción de la Línea 7 del Metro de Santiago -que conectará las comunas de Renca y Vitacura– sigue produciéndose un percance que podría incluso retrasar la entrega de la construcción del tren subterráneao.

Según lo detallado por The Clinic, la máquina tuneladora que está construyendo la vía sufrió un desperfecto el pasado 14 de julio.

El instrumento, conocido como “La Matucana“, sufrió una falla de carácter grave, motivo por el que la obra ha estado paralizada desde hace casi tres meses.

El citado medio revela que la empresa debió contactar a China Railway 16th Bureau Group Co. Ltd., la contratista que trajo la máquina y que además está a cargo de sus reparaciones.

La única respuesta desde Metro es un video de Felipe Bravo, gerente general, en el que asegura que “la Línea 7 actualmente se encuentra en la etapa de construcción de piques, galerías y túneles. Eso significa que se deben construir en total de 27 kilómetros de túnel. Y esos túneles se construyen desde 40 frentes de trabajo diferentes. Uno de esos frentes es el frente que está realizando la tuneladora y desde hace aproximadamente dos meses (ahora tres) la máquina tuneladora se encuentra con un desperfecto”.

“La empresa contratista que está a cargo del trabajo con la tuneladora se encuentra realizando todos los estudios para poder recuperar al más breve plazo posible la operación de esa máquina. Respecto al resto de las obras de la Línea 7, éstas se encuentran avanzando de acuerdo a lo programado y a la fecha llevamos más de un 34% de avance en ese proyecto”, añadió.

Del mismo modo, acotó que “el equipo de ingeniería y proyectos de Metro se encuentra analizando distintas alternativas para que en las siguientes etapas de construcción del proyecto se pueda mitigar eventuales atrasos que este desperfecto de la tuneladora pudiera provocar de manera de no afectar la fecha prevista de inauguración de la Línea 7”.