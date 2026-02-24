Revelan que ministro Muñoz le informó al Presidente Boric sobre firma de concesión de cable submarino

A pesar que los ministros han indicado que la iniciativa solo estaba en etapa de evaluación, se ha dado a conocer que esta había recibido el visto bueno del titular de Transportes y Telecomunicaciones, antes de retractarse.

Siguen las repercusiones luego que Estados Unidos anunciara sanciones contra tres funcionarios del Gobierno de Gabriel Boric luego que acusaran una amenaza para la seguridad de la “estructura de telecomunicaciones” del continente.

Esto ocurrió a raíz de las negociaciones de las autoridades locales con China para la instalación de un cable de fibra óptica transoceánico que conecte Chile con Asia, lo que motivó la represalia del país norteamericano.

Uno de los principales afectados por la sanción fue el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, a quien se le revocó la visa de acceso a Estados Unidos.

Justamente, se dio a conocer un nuevo antecedente relacionado con el propio Muñoz y también con el Presidente Boric, luego que trascendiera que el ministro había aprobado la concesión del cable a finales de enero, pero que dos días después se retractó.

Esto, a pesar que las autoridades de Gobierno han hecho énfasis en que el procedimiento estaba solo en etapa de evaluación.

La Tercera reveló que el ministro Muñoz le había informado sobre el visto bueno a la concesión al Presidente Boric.

Desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informaron que “como en todo tema sensible el ministro le comunicó al Presidente la alerta que se recibió por parte de la embajada de Estados Unidos, lo que nos llevó a revisar en detalle el impacto de esos nuevos antecedentes”.

“El Presidente estuvo de acuerdo con no avanzar en la tramitación del permiso del proyecto hasta no tener absoluta claridad sobre el alcance de las alertas”, añadieron.