Revelan la carta que dejó mujer acusada de doble parricidio en Chiguayante: “Nos vamos felices”

La mujer, acusada del crimen de sus dos hijos, dejó el mensaje en el mismo domicilio donde ocurrió el crimen.

El pasado 26 de septiembre se produjo el asesinato de los hermanos Marta Pereira Franco y Hugo Pereira Franco, producido en Chiguayante.

Por ambos parricidios, fue formalizada su madre, de iniciales M.F. tras lo cual quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.

En este contexto, Radio Biobío dio a conocer el contenido de una carta que dejó la principal imputada por el crimen y que fue encontrada en su casa, mismo lugar del hecho.

El arma usada sería una que era propiedad de la mujer y que era guardada por ella en el domicilio.

“Manolito, te quiero mucho. Solo nos adelantamos. Nos vamos felices, como en el fútbol. Nos retiramos en nuestro mejor momento. Yo feliz de estar junto a mis dos hijos que amo. Mi hijo feliz con su polola, mi hija feliz con su trabajo nuevo y el Hugo feliz porque tiene un muy buen sueldo jajaja. Quizás un nieto o lo que venga, porque cada vez que estamos felices nos viene una negativa y ya tenemos suficiente”, señala la misiva.

También señala que: “Nos vemos. Por favor, no velorio, no funeral, directo donde mi papá y mamá, por favor. Te queremos mucho. No te llamé porque es mejor así. Gracias por todo, por ayudarnos siempre. Te amamos los tres”.

El citado medio además indicó que habían tres impactos balísticos en los cuerpos de los dos hijos, pero que se se habían disparado cuatro balas.

Desde la investigación se señala que quizás la imputada intentó atentar contra su propia vida pero falló el disparo.