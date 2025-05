Últimos días para revalidar la TNE: ¿Dónde y cómo hacerlo para mantener el pase escolar activo?

Más de 180 mil estudiantes aún no han revalidado su TNE, según Junaeb. El trámite debe realizarse antes del 31 de mayo para seguir accediendo a la tarifa rebajada en el transporte público.

La Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), más conocida como pase escolar, permite que estudiantes de enseñanza básica, media y superior accedan a tarifas rebajadas en el transporte público durante todo el año, las 24 horas del día. Pero para mantener ese beneficio, quienes tienen una tarjeta vigente desde 2024 deben revalidarla antes del 31 de mayo.

Según informó Junaeb en un comunicado, hasta este lunes 26 de mayo más de 180 mil estudiantes aún no han realizado el trámite. Si no lo hacen antes de la fecha límite, a partir del sábado 1 de junio no podrán seguir usando la TNE con tarifa rebajada.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, hizo un llamado urgente a quienes aún no han realizado el proceso: “Invitamos a estos estudiantes que aún no lo han efectuado, a que lo hagan pronto, porque nos queda solo esta semana”.

¿Cómo y dónde revalidar la TNE?

El procedimiento varía según el sistema de transporte que utilicen los estudiantes:

Regiones y transporte interurbano RM: deben hacer la revalidación visual , es decir, pegar el sello amarillo 2025 en su tarjeta. Este trámite se realiza en módulos y oficinas habilitadas por Junaeb en todo el país. (Puedes consultar las ubicaciones en el sitio web de Junaeb).

deben hacer la , es decir, pegar el en su tarjeta. Este trámite se realiza en módulos y oficinas habilitadas por Junaeb en todo el país. (Puedes consultar las ubicaciones en el sitio web de Junaeb). RED y Metro de Santiago: deben revalidar la TNE en los tótems Bip!, ubicados en estaciones de Metro y otros puntos. La revalidación será exitosa cuando el dispositivo muestre el mensaje “pase extendido” en pantalla.

La directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, recordó que el proceso es rápido, pero fundamental para evitar inconvenientes en los desplazamientos diarios de miles de estudiantes.