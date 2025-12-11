Eduardo Frei Ruíz-Tagle respondería al Tribunal Supremo de la DC después de la segunda vuelta

Aunque pidió una prórroga por motivos de agenda, el exmandatario enviará su respuesta después de la segunda vuelta, mientras en el partido crece la tensión ante la eventual aplicación de sanciones que podrían llegar hasta la expulsión.

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle enfrenta un plazo decisivo: el próximo miércoles 17 de diciembre deberá entregar sus descargos al Tribunal Supremo (TS) de la Democracia Cristiana, luego de que el organismo resolviera suspender su militancia por reunirse con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Un informe que llegará después de la segunda vuelta

Según consignó La Tercera, Frei enviará su versión de los hechos dentro del plazo, aunque solo después de la segunda vuelta presidencial de este domingo, tras pedir formalmente más tiempo a través de un correo electrónico por dificultades en su agenda.

Cabe recordar que tras la polémica reunión entre Frei y Kast, la secretaria nacional del partido, Alejandra Krauss, pidió públicamente aplicar “las más altas medidas disciplinarias que correspondan”, dejando abierta la posibilidad de una expulsión.

En respuesta al requerimiento del exmandatario, la máxima instancia partidaria decidió otorgarle diez días hábiles adicionales, contados desde el 4 de diciembre, fecha en que Frei regresó al país. Esta semana, el exmandatario fue notificado de la nueva prórroga.

El exmandatario es militante histórico de la DC, conglomerado creado por su padre, el también expresidente Eduardo Frei Montalva, desde hace 64 años.